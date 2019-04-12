HABER

"Komşulara zarar verecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: "Irak komşularına zarar verecek ya da bölgede tansiyonu yükseltecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ülkesinin komşularına zarar verecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Salih, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Salih, bölgede tansiyonu düşürme çağrısı yaparak, terör ve aşırılıkla mücadelede ortak paydalara vurgu yaptı.

Salih, "Irak komşularına zarar verecek ya da bölgede tansiyonu yükseltecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyecek." ifadelerini kulandı.

- ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi olduCumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Devrim Muhafızları ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

CHP'den YSK'nın Büyükçekmece kararına ilk tepki!

CHP'den YSK'nın Büyükçekmece kararına ilk tepki!

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

İddialı diziye erken final şoku!

İddialı diziye erken final şoku!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.