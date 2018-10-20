Komşuları 2.kattan aşağı attı!

İddiaya göre, Lefke Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan Saltuk Buğra A. (23) ile aynı apartmanda ikamet eden alt komşuları aralarında sabah 04.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 23 yaşındaki genç 2. kattan aşağı atıldı.
AĞIR YARALANDI
Olayda ağır yaralanan genç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)
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