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  4. Komşuları aradı, itfaiye pencereden girip yaşlı hastayı kurtardı

Komşuları aradı, itfaiye pencereden girip yaşlı hastayı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da evinde rahatsızlanıp hareket edemeyen yaşlı kadın, komşularının aradığı itfaiye ekiplerinin pencereden eve girmesiyle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi.

Elazığ’da evinde rahatsızlanıp hareket edemeyen yaşlı kadın, komşularının aradığı itfaiye ekiplerinin pencereden eve girmesiyle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hatice Yıldırım’dan komşuları gün boyu haber alamayınca durumdan şüphelenip, polis, 112 Acil Komuta Merkezi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveni 3. kata uzatıldı. Pencereden içeri giren bir itfaiye eri, kapıyı sağlık ekiplerine açtı. İçeri giren sağlık ekipleri, rahatsızlanıp hareket edemeyen yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile aşağı indirilen kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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