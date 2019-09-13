HABER

Komşuları aşırı kokuyu şikayet etti, evden ceset çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

ANKARA’da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu. Köymen’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.  Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi’nde meydana geldi.

ANKARA’da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu. Köymen’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız oturan inşaat işçisi ve 4 çocuk babası Satılmış Köymen’in dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, zemin kattaki evin penceresini kırarak içeri girdi. Ekipler, Köymen’in yerde hareketsiz şekilde yattığını ve şiştiğini gördü. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ise Köymen’in öldüğünü tespit etti

.

BELEDİYE TABİBİ ‘ŞÜPHELİ’ ÖLÜM DEDİ

Bunun üzerine olay yerine gelen belediye tabibi, ceset üzerinde incelemelerde bulunarak ölümü ‘şüpheli’ buldu. Köymen’in cansız bedeni, savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Köymen’in yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm günü ve nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulunduEski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
İstanbul’da dev "Yeditepe Huzur" uygulamasıİstanbul’da dev "Yeditepe Huzur" uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.