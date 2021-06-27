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  4. Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

27.06.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Söke'de 61 yaşındaki Halil Tunç, tarlasında traktörüne yaslanmış halde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Tunç'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Halil Tunç, dün çalışmak için Karaağaçlar mevkiindeki pamuk tarlasına gitti. Gün boyu tarlada çalışan Tunç, öğleden sonra, komşuları tarafından traktörüne yaslanmış hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri edildi. Sağlık ekipleri, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Tunç'un açıkta 43 dereceyi bulan sıcak havada çalışmaya bağlı kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde bulunduğu bildirildi.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Tunç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Aydın
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