Komşuları haber alamayınca ekiplere haber verdi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir işyerinde garsonluk yağan ve yalnız yaşayan Dursun Kılıç’tan geçen Perşembe gününden beri haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Olay yerine gelen sağlık polis ve sağlık ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, yatak odasındaki yatağında hareketsiz yatan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Dursun Kılıç’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kılıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. (DHA)

