HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşuları haber alamayınca ekiplere haber verdi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Komşuları haber alamayınca ekiplere haber verdi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 23:30 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan Dursun Kılıç (52), komşularının ihbarı üzerine polis tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Sağlık görevlileri ve polisin, koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Kılıç'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir işyerinde garsonluk yağan ve yalnız yaşayan Dursun Kılıç’tan geçen Perşembe gününden beri haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Olay yerine gelen sağlık polis ve sağlık ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, yatak odasındaki yatağında hareketsiz yatan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Dursun Kılıç’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kılıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündüŞans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
1/

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Bakan Koca'dan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

27 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü

27 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.