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  4. Komşuları hemen ekiplere haber verdi! Karabük'te anne ve 5 çocuğu ölümden döndü

Komşuları hemen ekiplere haber verdi! Karabük'te anne ve 5 çocuğu ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 00:16 | Son Güncelleme

Karabük'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Özlem Özdoğan ve 5 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ile çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep'ten haber alamayan komşuları evlerine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve giren komşuları, Özdoğan ve 5 çocuğunu baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Özlem Özdoğan ve çocukları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük özlem özdoğan karbonmonoksit

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