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Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 03:11 | Son Güncelleme

Bursa’da kimsesiz olarak yaşayan Serkan Düzdenkaya’dan (42)haber alamayan komşuları evin kapsını kırarak içeri girdi. 40 yaşındaki adamı yarı çıplak vaziyette öldüğünü gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kimsesiz olan ve tek başına yaşayan Serkan Düzdenkaya’dan (42) bir süre haber alamayan komşuları, evinin kapısını kırarak içeri girdi.

Düzdenkayayı yarı çıplak vaziyette ve hareketsiz şekilde yattığını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Düzdenkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin içerisinde inceleme yapan polis ekipleri, oda içerisinde uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir aparat ile boş kolonya şişeleri buldu. Yapılan incelemelerin ardından Düzdenkaya’nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Serkan Düzdenkaya şüpheli ölüm

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