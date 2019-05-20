Komşuları ‘korkuları’ oldu

Adıyaman’da bir komşuları ile en az 20 defa karakolluk olan ve biri engelli 3 çocuklarının komşuları tarafından sürekli tehdit edildiğini ileri süren Dündar ailesi, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek yardım istedi.

Olay, Musalla Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Dündar ailesi, yaklaşık 3 yıl önce taşındıkları evde bir türlü huzuru bulamadı. Dündar ailesi ile karşı dairede oturan ve yalnız yaşayan R.K. isimli kadın arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan tartışma büyüdü. İki komşu kavgalar nedeniyle en az 20 defa karakolluk oldu.

1’i engelli 3 çocuğu bulunan Dündar ailesi, yaşananlar nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ediyor. Aile, R.K. isimli kadının, engelli İrem başta olmak üzere tüm çocukları bıçak çekerek korkuttuğunu iddia etti. Büyük korku yaşayan İrem’in artık eve annesiyle birlikte girip çıktığı belirtildi.

Komşu kavgası nedeniyle koridor ikiye bölündü

Yaşanan sayısız kavga üzerine site sakinlerinin huzursuz olması sonucu, yönetici çareyi koridoru ikiye bölmekte buldu. Koridor ikiye bölünerek iki komşunun birbirini görmesi engellendi.

Daha önceki tartışmalarda herhangi bir fiziki müdahale olmamasına rağmen R.K.’nin kendine zarar vererek darp raporu aldığını iddia eden Dündar ailesi, yaşananları kayıt etmesi için eve güvenlik kamerası taktırdı. Aile bununla da yetinmeyerek, binanın giriş ve çıkışlarına yerleştirdiği cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonuna yansıyan görüntülerde, R.K.’nın elindeki bıçakla aile fertlerinin üzerine yürüdüğü ve hakaret ettiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise R.K. isimli kadın kapıyı terlikle dövüyor.