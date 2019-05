Komşuları ‘korkuları’ oldu

"Bıçak çekti, çocuklarımın can güvenliği yok"

Anne Medine Dündar çocuklarının hayatından endişe ettiğini ve çok korktuğunu belirterek, “Çocuklarımı sürekli tehdit ediyor, hakaret ediyor. Çocuklarım korkuyor. Bana iftara atıyor, eşimi kışkırtıyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Bir sene önce bıçak çekti. Çocuklarımın can güvenliğinden endişeliyim. Çocuklarımla parka inerken aşağıda bana hakaret ederek, arkamdan boynuma vurmasıyla saçımı çekmesi bir oldu. Kucağımda olan çocuğumu kızıma uzattım. Çocuğu korumak amacıyla ben de karşılık verdim. 17 yaşında olan engelli kızım var. Ona sürekli tehdit, hakaret, küfür ederek korkutuyor. Korktuğu için kızım okula da gitmek istemiyor. Bundan dolayı devamsızlığı var. Bunu öğretmenleri biliyor. Kızım bu olaydan çok etkilendi. Gece ağlayarak uyanıyor. O kadını gördüğü zaman yüzü bambaşka oluyor. Evden çıkarken, okuldan gelirken, camdan veya kapıda kendisini bekliyorum, yoksa yukarı çıkmıyor” dedi.

Engelli İrem Dündar da yaşananları anlatarak, “Bana bıçak çekti, ‘sizi öldüreceğim’ diye peşimizden geliyor. Üzerimize tükürdü. Delisin diyor, arkadaşlarımız bize gelmiyor. Arkadaşlarıma ‘bu deliyle oynamayın’ diyor. Aşağı inemiyorum, okula gidemiyorum” dedi.

İkra Dündar ise korkudan aşağı inemediklerini dile getirdi.