Komşuları tarafından saldırıya uğrayan kişiden açıklama

Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşuları tarafından saldırıya uğrayan İskender Karaduman'dan yeni açıklama geldi. Komşularının gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesini değerlendiren Karaduman, "Bu işin sonuna kadar da arkasında olacağımı herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan adama, komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

"HER MESAJIMDA ÖZELLİKLE LÜTFEN KELİMESİNİ NAZİKÇE BELİRTTİM"

Komşuları tarafından evinde darp edilen İskender Karaduman'dan gözaltılarla ilgili yeni açıklama geldi. Olay anını anlatan Karaduman şöyle konuştu; "Olay günü saat 20.30 sıralarında alt komşumuz olan Ali beye mesaj attım. Lütfen biraz daha sessiz olur musuz? Çok gürültü yapıyorsunuz, uyuyamıyorum diye. Mesajımı almış olmasına rağmen gürültü devam etti. Saat 23.36'da tekrar mesaj attım. Her mesajımda özellikle lütfen kelimesini nazikçe belirttim. Uyuyamıyorum,rahatsızım diye bir mesaj daha attım. Bu mesajın üzerinden iki dakika sonra arka arkaya kapım tekmelendi ve küfür ederek içeri girmeye çalışıldı. Çocuklarım korkudan titremeye, ağlamaya başladı. İki tane oğlum var. Çok kötü anlar yaşadık. Daha sonra içeri girdiklerinde kendimi korumak istedim ve darp etmeye başladılar. Beni içeri kadar sürükleyip koltuğun üzerinde boynuma basarak hareket etmememi sağladılar. İki oğlu Okan ve Gökhan biri sağdan biri soldan beni yumruklamaya başladılar. Bu arada eşim çığlık çığlığa bağırıyor, sinir krizi geçiriyor ve iki tane çocuğumun önünde evime, haneme tecavüz ettiler."