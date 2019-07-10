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Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen, aynı sokakta oturan Beytullah A. ve kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yeni bir olay yaşanmaması için hastanede önlem aldı.

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Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralıKomşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralıKomşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralıKomşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

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