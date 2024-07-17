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  4. Komşuların ‘çöp’ tartışması kanlı bitti! Baba ile oğlu tabancayla vuruldu

Komşuların ‘çöp’ tartışması kanlı bitti! Baba ile oğlu tabancayla vuruldu

17.07.2024 21:40
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Kayseri'de binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.

Komşuların ‘çöp’ tartışması kanlı bitti! Baba ile oğlu tabancayla vuruldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve komşusu baba Ali Osman Ö. ile oğlu Murat Ö. arasında binanın önüne bırakılan ‘çöp’ nedeniyle tartışma çıktı.

BABA İLE OĞLUNU VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, baba Ali Osman Ö. ve Murat Ö. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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