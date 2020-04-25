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Komşuların 'gürültü' kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Denizli'de, Muhittin Avşar (53) ile gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu İrfan M. (38) arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Avşar, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Komşuların 'gürültü' kavgası kanlı bitti

Olay, saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan Muhittin Avşar, iddiaya göre, üst katındaki İrfan M. (38) ve ailesinin gürültü yaptığını söyleyip, şikayet etti. Bunun üzerine İrfan M. ile Muhittin Avşar arasında tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Diğer aile ferlerinin de karışmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbedede İrfan M., Avşar'ı sol bacağının 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Avşar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhittin Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Avşar'ın kalp hastası annesi de olay yerinde fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı.

İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli gürültü kavgası

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