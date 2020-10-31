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Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti:2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kişi, çocuk gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Esenyurt’ta bir kişi, çocuk gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle dehşet saçtı. 2 komşusunu öldüren zanlı bir komşusunu da ağır yaraladı. Zanlı, özel harekatın düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Aydın, üst komşusu olan Kurt ailesinin çocuklarının çıkardığı sesten rahatsız olup aileyi uyarmaya gitti. Komşularını uyardığı sırada iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra da evinde bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar kapıya giden Akın, dehşet saçtı. Kapıya giderek ateş etmeye başlayan Aydın, Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt’u ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan ise yaralıların hastaneye kaldırılmasını da engelleyerek binanın içinde bekledi. Olay yerine gelen özel hareket ekipleri operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.
Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti
Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emrah Kurt’un tedavisi sürüyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ederken. Emrah Kurt’un da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
“Bana da ateş ediyordu”
Binada yaşayan başka bir komşu ise olaya şahit olduğunu söyleyerek, “Herhalde birkaç kez ikaz etmiş. Gittim baktım silah sesi geliyor. Adama gittim, neredeyse bana da ateş edecekti. İçerde kaç kişi var bilmiyorum. Merdiven boşluğundan ateş etti. Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu” dedi.

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