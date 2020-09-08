HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Evden çıkanlara kimse inanamadı

Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Evden çıkanlara kimse inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı. Çevreye yayılan kötü kokular üzerine bölge sakinlerinin şikayetçi olmasıyla ortaya çıkan olay, görevlileri bile şaşkına çevirdi. Saatler süren temizlik çalışmasının ardından mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Turgutlu Kaymakamlığına bildirdi.

Turgutlu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda evinde yalnız yaşayan İsmet A.’nın ikamet ettiği çöp evin bahçesinde ve kaldırımın üzerinde biriktirdiği çöpten topladığı malzemeler Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Saatlerce süren temizlik çalışmasının ardından kötü kokudan şikayetçi olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Ekipler, evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarırken, toplanan çöplerin ardından ev ve evin bahçesinde temizlik çalışması yaptı. İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Van'da ortaya çıktı! Heyecanlandıran keşifVan'da ortaya çıktı! Heyecanlandıran keşif
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca...
Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın
Zarar büyük! 'Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın'
Van'da heyecanlandıran keşif! Urartu kadınına ait mezar...
Van'da ortaya çıktı! Heyecanlandıran keşif
Doğada kendiliğinde yetişiyor! Azı yarar çoğu zarar
Doğada kendiliğinde yetişiyor! Azı yarar çoğu zarar
Markete yarı çıplak girdi! Önce kadın işletmeciyi taciz etti, sonra...
Hayatının şokunu yaşadı! Önce tacize uğradı, ardından...
Görüntüler bugün yayınlandı! Survivor parkuru gibi KPSS
Görüntüler bugün yayınlandı! Survivor gibi KPSS parkuru
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.