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Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 02:07 | Son Güncelleme

Adana’da karşılık evlerde oturan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı evlerde oturan Hüseyin Tunç (28) ve Halil G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin Tunç ve Halil G. birbirlerine pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Karşılıklı açılan ateş sonucunda, Hüseyin Tunç, Halil G. ve olayla alakası olmayan sokakta oturan Abdullah Ferit Ö. (73) yaralandı.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin Tunç ve Abdullah Ferit Ö. yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Halil G. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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