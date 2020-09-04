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  4. Komşuların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Komşuların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 22:58 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan tüfekli ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta komşu olan Ersoy A.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan tüfekli ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta komşu olan Ersoy A. ile Ekrem D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy A., sopayla Ekrem D.’ye saldırdı. Başına aldığı darbe ile yaralanan Ekrem D. ise evinden getirdiği av tüfeği ile Ersoy A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, av tüfeği ile vurulan Ersoy A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Ekrem D. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Ersoy A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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