HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Malatya’da komşular arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rubailer Sokak’ta ikamet eden iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada L.Ç. (56) silahla açılan ateş sonucu, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
Bakanlık'tan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacakBakanlık'tan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacak
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/
Anahtar Kelimeler:
komşu Malatya kavga

En Çok Okunan Haberler

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

Sokakları gezip hayatını ’kaynatarak’ kazanıyor

Sokakları gezip hayatını ’kaynatarak’ kazanıyor

İmdadına JAK timi yetişti!

İmdadına JAK timi yetişti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacak

Bakanlık'tan koronavirüs önlemi: Kütüphaneler kapatılacak

Diyanet'ten son dakika Umre açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

Diyanet'ten 'Umre' açıklaması: 27 Şubat 2020'de durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.