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Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

ADANA’da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta yaşayan komşular İzzet B. ile Kadir Y. (27) arasında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki tarafın akrabaları da olay yerine geldi. Büyüyen kavga sırasında taraflar evlerinden pompalı tüfek, tabanca ve sopa alarak, çatışmaya başladı. Silahlı-sopalı kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, vurulan Kadir Y. hayatını kaybetti.
İzzet B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

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Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralıKomşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralıKomşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralıKomşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

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