Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Metin Korkmaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde olayda kullanılan 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3 çocuk babası Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen 4 çocuk babası Metin Korkmaz da bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.