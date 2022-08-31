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Komşuların 'saman' kavgasında kan aktı! 2 kişi öldü

31.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen korkunç olayda komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraladı. Saman balyası indirilirken toz gelmesi yüzünden çıkan olayda, olay yerine gelen ekiplere direnen ve tüfekle ateş eden katil zanlısı polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine yaralı ele geçirildi.

Komşuların 'saman' kavgasında kan aktı! 2 kişi öldü

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Altunkaya ile evinin yan tarafında bulunan boş alana saman balyası indiren komşusu Ayhan Erdemir arasında evine saman tozu geldiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Altunkaya evinden getirdiği pompalı tabir edilen av tüfeği ile karşı taraftakilere ateş etti. Açılan ateşte Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir (47) olay yerinde hayatını kaybederken, F.E, N.E. ve M.G. yaralandı.

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"ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ

Polise ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesiyle yaralı ele geçirildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Aileler arasında uzun yıllardır aynı konu sebebiyle ara ara tartışmalar yaşandığı, şüpheli Nurettin Altunkaya'nın daha önceden "Adam öldürmek" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerine gelen Erdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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