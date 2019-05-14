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Komşuların tavuklarına saldırdı diye köpeğini çekicinin arkasında sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

ADANA'da, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoföre, görenler tepki gösterdi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoföre, görenler tepki gösterdi. Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin, içler acısı hali, görenleri isyan ettirdi. Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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