Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştı

Florida’nın Flagler County Mahallesi’nde oturanlar posta kutularında balık krakerleri ve Paskalya yumurtasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşım 400 komşusuna dini eğitim vermek için yumurta hediye ettiğini dile getiren Cestoni’nin armağanının içinde gizli bir mesaj saklıydı. 42 yaşındaki kadın her bir yumurtanın içine kendi elleriyle müstehcen fotoğraflar yerleştirmişti.

“BU DURUM ÇOK İĞRENÇTİ”

Posta kutularını açtığında karşılarında komşularından gelen tuhaf hediyeyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Tamamen dini yaymak ve diğer insanlara eğitim vermek için bu yolu seçtiğini dile getiren Cestoni’ye mahalleli büyük bir tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, “Eğlenceli ve zararsız bir Paskalya yumurtası olduğunu düşündüğüm için 5 yaşındaki çocuğumun yanında açtım. Bu durum iğrençti” ifadelerini kullandı.



