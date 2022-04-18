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  4. Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştı

Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştı

18.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki bir kadın komşularına Paskalya’da yumurta hediye etmek istedi. Abril Cestoni isimli kadın yumurtaların içine gizlice erotik görselleri ekledi ve komşularının posta kutularına yerleştirdi. Komşularının hediye almasından sonra tepki gösterdiği kadın kamu ahlakını bozan hareket nedeniyle tutuklandı.

Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştı

Florida’nın Flagler County Mahallesi’nde oturanlar posta kutularında balık krakerleri ve Paskalya yumurtasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşım 400 komşusuna dini eğitim vermek için yumurta hediye ettiğini dile getiren Cestoni’nin armağanının içinde gizli bir mesaj saklıydı. 42 yaşındaki kadın her bir yumurtanın içine kendi elleriyle müstehcen fotoğraflar yerleştirmişti.

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“BU DURUM ÇOK İĞRENÇTİ”

hediye

Posta kutularını açtığında karşılarında komşularından gelen tuhaf hediyeyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Tamamen dini yaymak ve diğer insanlara eğitim vermek için bu yolu seçtiğini dile getiren Cestoni’ye mahalleli büyük bir tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, “Eğlenceli ve zararsız bir Paskalya yumurtası olduğunu düşündüğüm için 5 yaşındaki çocuğumun yanında açtım. Bu durum iğrençti” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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