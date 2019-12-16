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Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de  "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.  Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı.

Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.
Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

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