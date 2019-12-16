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KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.  Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

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