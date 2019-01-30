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Komşularına sinirlendi, binaya çürük raporu aldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adana’da 3 katlı binanın zemin katında bulunan dükkanları satın alarak ev yapmak isteyen bir kişi, apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine öfkelenerek binaya çürük raporu aldırdı.

Adana’da 3 katlı binanın zemin katında bulunan dükkanları satın alarak ev yapmak isteyen bir kişi, apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine öfkelenerek binaya çürük raporu aldırdı. Alınan kararla şok olan daire sahipleri, hiç görmedikleri komşularının inat uğruna aldığı bu karar sonrası binanın yıkılmasını istemediklerini söyledi.
Adana’nın Beyazevler Mahallesi’nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durdurmak zorunda olan vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı. Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti.
Bina’da mülk sahibi olan Edebiyat öğretmeni Beytullah Oğuz, tanımadıkları bir kişinin binanın altında bulunan 2 adet dükkanı satın aldığını belirterek, "Dükkanları 1+ 0 daireye çevirmek istedi. Apartmanda buna müsaade etmedi. Çünkü bu evlerin ne amaçla kullanılacağı biz bilmiyoruz. Biz müsaade etmeyince kendisi ilk önce bizim birkaç arkadaşımızı tehdit ederek ben yaparım binanızı yıktırırım demiş. Biz dedik herhalde böyle bir şey yapamaz. İlerleyen süreçte bir kaç hamle daha yaparak bizi korkutmaya çalıştı. 1+0 eve müsaade etmeyince kanunda bulduğu bir yasa ile müracaat ederek binaya çürük raporu almışlar" dedi.

"Hepimiz mağduruz”
Binalarının deprem gördüğünü ve hala sağlam olduğunu belirten Oğuz, "Çıkarılan kanuna göre 2007 yılı öncesindeki bütün binalar verilen verilere göre çürük çıkıyor. Bu konu için önümüzde 2 seçenek var. Biz yetkili kişilerle görüştük. Bize binanıza güçlendirme yapmalısınız dediler. Buda yaklaşık 250 bin TL ile 300 bin TL arasında bir paraya mal oluyor. Bu binada kimsenin bu parayı verme gücü yok. İkinci seçenek olarak da binayı bir müteahhide vereceksiniz. Müteahhide verdiğimizde ise dairelerimizi bize yarı fiyatına düşürüp en iyi ihtimalle 2+1 daireler verecekler. Şu durumda bizler mağduruz" diye konuştu.
Oğuz, "Bu çok büyük bir sıkıntıdır ve kendisinin duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Bu bütün illerimizde olan bir sıkıntıdır. Adamın birisi geliyor 20 daire 30 daire olan binadan bir şekilde bir tanesini satın alıyorlar. Daha sonra ise kanundaki maddeyi kullanarak o binaya çürük raporu alıyorlar ve daha sonra herkes mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

"Müteahhitlerin doymak bilmeyen iştahları yüzünden buraları kullanmak istiyorlar”
Binada küçük çocukların ve yaşlıların kış gününde mağdur olduklarını, binalarının yıkılmasını istemediklerini dile getiren Oğuz, "Binaya çürük raporu aldıran kişinin bu binayla ilgisi yok. Bizim görmediğimiz bir kişi kendisi. Ankara’da oturduğu söyleniyor. Biz adamı da hiç görmedik. Bir kişinin hırsı yüzünden ve müteahhitlerin doymak bilmeyen iştahları yüzünden buraları kullanmak istiyorlar" diye konuştu.
Duruma tepkili başka bir mülk sahibi ise dükkanları satın alan kişinin ev yapmasına kendilerinin müsaade etmemesi üzerine inat uğruna binaya çürük raporu aldırdığını söyledi.

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