Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa

İstanbul Bakırköy’de ‘gürültü yapmayın’ mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman’ı darp eden baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 3 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul Bakırköy’de 12 Aralık 2019 tarihinde, ‘gürültü yapmayın uyuyamıyorum’ şeklinde kendilerine mesaj atan İskender Karaduman’ı evine giderek, darp eden alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü’nün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü, Okan Şenyüzlü, müştekiler İskender Karaduman ile Nükte Arpacı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı”

Duruşmada suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Ali Şenyüzlü, “Olay günü gelinimin doğum günü vardı, kutlama yapıyorduk. Çocuklar, pastadan dolayı heyecanlanarak koşuştular. Normalde müştekiyi tanımam. Bana 2-3 kez mesaj attı. Mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Kendisini aradım ve doğum günü kutladığımızı söyleyerek neden rahatsız ettiğini sordum. Kendisi bana ‘dangalak’ deyince sinirlendim. Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı. Arkamdan çocuklarım da geldi. Kapıda, bizi tahrik edici şekilde hakaret içerikli sözler söyledi. Kapıyı sopa ile beraber açtı. Kendimizi korumak durumunda kaldık. O nedenle evin içine girmiş olduk. Sopayı İskender’in elinden almak istedim. Hatta kendisini banyoya götürdüm. Yüzünü beraber yıkadık. Oğlumun kanları yerdeydi. Onları sildim” ifadelerini kullandı.