HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşularını ölü bulan vatandaşlar şok oldu

Komşularını ölü bulan vatandaşlar şok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 08:58 | Son Güncelleme

Adana’da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada, balkona çıkıp Dönmez’in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez’in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez’in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.
Özgür Evren Dönmez’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Adana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralıAdana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Ankara Valiliği inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Erzincan'da tepki çeken olay! Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
Vicdansızlar! Otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Adana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Adana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
İzmir’den kahreden haber! Balkondan düşen 5 yaşındaki Berkin öldü
İzmir’den kahreden haber! Balkondan düşen 5 yaşındaki Berkin öldü
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP'li başkanın düzenlediği 'kuralsız' eğlencesine tepki
CHP'li başkanın düzenlediği eğlenceye tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.