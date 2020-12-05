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  4. Komşularının 10 bin TL değerinde balığını çaldılar

Komşularının 10 bin TL değerinde balığını çaldılar

05.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Komşularının 10 bin TL değerinde balığını çaldılar

Tekirdağ’da balıkçı dükkanından 10 bin liralık değerinde balık çalındı.

Tekirdağ’da balıkçı dükkanından 10 bin liralık değerinde balık çalındı. Zanlılar yan dükkandaki balıkçı esnafı çıktı.
Alınan bilgiye göre, olay, Saray ilçesinde bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Sabah işyerini açmak için gelen Oğuzhan Özgül kepenk kilitlerinin kırık olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Dükkandan 10 bin TL değerinde çinekop balığı çalındığı tespit edilirken, hırsızları yakalamak için harekete geçen Asayiş Büro Ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesinden sonra hırsızlık zanlılarının yan taraftaki balıkçı dükkanının sahipleri Özden G., Hüseyin G. ve Necmi K.’nın olduğunu tespit ettiler.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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