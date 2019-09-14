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Komşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

İZMİT’te, komşularının 4 gündür görmediği emekli Sırrı Kanber(79), evinde ölü bulundu.

Komşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulundu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT’te, komşularının 4 gündür görmediği emekli Sırrı Kanber(79), evinde ölü bulundu.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak’ta yalnız yaşayan Sırrı Kanber’i 4 gündür göremeyen komşuları, sabah saatlerinde durumu polise bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, koridorda Sırrı Kanber’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Kanber’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Komşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulunduKomşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulunduKomşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulunduKomşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulundu

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