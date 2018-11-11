HABER

Komşularının evinde tüfekle oynayan Hasan, başından vurularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 16:40 | Son Güncelleme

KONYA'nın Yunak ilçesinde, Hasan Ölmez (10), komşularının evinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulup, yaşamını yitirdi.  Olay, Turgut Mahallesi'nde meydana geldi.

Komşularının evinde tüfekle oynayan Hasan, başından vurularak öldü

Atilla MEMİŞ/YUNAK (Konya), (DHA) - KONYA'nın Yunak ilçesinde, Hasan Ölmez (10), komşularının evinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulup, yaşamını yitirdi.
Olay, Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Ölmez, annesiyle birlikte komşularının evine gitti. Küçük çocuğun annesi, komşularıyla birlikte bahçede tandırda ekmek yapmaya başladı. Evde komşularının çocuklarıyla oynayan Hasan da duvarda asılı tüfeği görüp, eline aldı. Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar, Hasan'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan annesi, eve girdiğinde oğlunu kanlar içinde buldu. Eve çağrılan sağlık ekibi, ağır yaralı Hasan'ı ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasındaBir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştıÜzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

'Kutsal böcek' bulundu!

'Kutsal böcek' bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.