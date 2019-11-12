Komşularının merak edip, ekipleri seferber ettiği kadın misafirlikte çıktı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, komşularının göremeyince başına bir şey gelmesinden korktuğu Refiye Vatansever (76) için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler kapısı kilitli olan eve girmek için uğraşırken, gittiği misafirlikten dönen Vatansever, herkese rahat bir nefes aldırdı.

Yiğitler Mahallesi, Saban Sokak'ta yalnız yaşayan kalp hastası Refiye Vatansever'i uzun süre ortalıkta göremeyen komşuları, başına bir şey gelmesinden endişelenip, dün saat 22.00 sıralarında kapısını çaldı. Ancak, içerden yanıt gelmemesi üzerine komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de söz konusu adrese sevk edildi. Ekipler, kapısı kilitli olan tek katlı müstakil evin bahçesine merdivenle girmek için çalışma başlattı. Bu sırada misafirliğe gittiği bir yakınından dönen Vatansever, evinin önündeki kalabalığı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Panikle ne olduğunu öğrenmek için kalabalığın yanına gelen Vatansever'i gören komşuları ve ekipler, sevindi.

Komşularının başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek, seferber olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Refiye Vatansever, "Sağ olsunlar beni düşünüp, endişelenmişler. Ancak, korkacak bir şey yok, ben iyiyim. Bir yakınıma misafirliğe gitmiştim. Telaşlandırdığım herkesten tek tek özür diliyorum" dedi.

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