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Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde komşularıyla tartıştığı iddia edilen Gülşen T., evinin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis, itfaiyeye siren çaldırarak girdiği evde, kadını pencereden çekerek, indirdi.

Gençlik Mahallesi Seylap Evleri 1'inci Ara Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Gülşen T. iddiaya göre komşuları ile tartıştı. Tartışmanın ardından da 3'üncü katta bulunan evinin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Gülşen T.'nin atlama ihtimaline karşı pencere altına branda gererek, önlem aldı. Polis ekipleri de kadını pencereden inmesi için ikna etmeye çalıştı.
Ancak ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Gülşen T.'nin eşi ve oğluna haber verildi. İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da olay yerine gelerek, kadını ikna çabalarına katıldı.
Yaklaşık 1 saat süren çabalara rağmen Gülşen T. ikna edilemedi. Polis de kilitli olan kapıyı açmak için çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açma sesini duymaması için itfaiye ekiplerine siren çaldıran polis, eve girdi ve şaşkınlığından faydalandığı kadını, pencereden çekerek, indirdi.
Gülşen T., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli polis itfaiye intihar

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