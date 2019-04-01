Komşunun çocuğuna istismar sanığına 20 yıl hapis cezası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde komşusunun kızı N.E.Ç.'ye (9) götürdüğü kampta ve kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacettin Yerli (64), 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde oturan Tacettin Yerli, aynı binadaki komşusunun kızı N.E.Ç.'yi ailesinden izin alarak geçen yıl temmuz ayında kampa götürdü. Tacettin Yerli, geceleri kaldıkları çadırda iddiaya göre N.E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu ve ailesine söylememesi için de tehdit etti. N.E.Ç.'nin evinin üst katında oturan Tacettin Yerli, kahvaltıya çağırdığı küçük kıza burada da cinsel istismarda bulundu. N.E.Ç.'nin yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tacettin Yerli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan Tacettin Yerli, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Tacettin Yerli, Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, mağdur N.E.Ç.'nin annesi B.S. ve tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, 'çocuğun birden fazla cinsel istismarı' ve 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

'EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALI'

N.E.Ç.'nin avukatı Vural Gürlekoğlu, müvekkilinin olayı doğru bir şekilde, nereye kadar olduysa oraya kadar anlattığını belirterek, "Sanığın savunmasında çelişkiler mevcuttur. Olay daha vahim noktalara taşınabilirdi. Sanık art niyetlidir. En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'FARKLI VE ÇELİŞKİLİ BEYANLAR VAR'

Sanık Tacettin Yerli'nin avukatı Yüksel Yılmaz ise savcılığın esas hakkındaki görüşünü kabul etmediklerini kaydederek, "İsnat edilen suçların kamp sırasında başladığı kabul edilmiştir. Bu hususta farklı ve çelişkili beyanlar vardır. İsnat edilen suçların kampta, barajda veya kendi evlerinde annesi varken gerçekleştiğine dair farklı beyanları vardır. O beyanların hangisine itibar edileceği noktasında şüpheli durum ortaya çıkmaktadır. Cinsel istismar ve tehdit suçları yönünden tahliye ve beraat kararı verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

'EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM KADIN VARDI'

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tacettin Yerli de, "Ben bu çocuğa bir şey yapmadım. Kamp yerinde benim evlenmeyi düşündüğüm kadın vardı. O kadının yanında böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Tacettin Yerli'ye 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'tehdit' suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle toplam 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın suç işleme hususundaki eğilimi, suçtan pişmanlık duyduğu halinin gözlemlenmemesi, tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığından ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri gözetilerek, yasadaki takdir indirimlerinin kullanılmamasına da hükmetti.

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