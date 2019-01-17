HABER

Komşunun görüntülediği hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A.

Komşunun görüntülediği hırsızlar yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim İ. ve Kadir A., inşaat halindeki binadan 32 musluk, 21 banyo bataryası ve 11 mutfak bataryası çaldı. Bu sırada olayı fark eden komşu evin sahibi, cep telefonu ile şüphelileri görüntüledi, hemen ardından inşaatın sahibine haber verdi. İhbarla harekete geçen Hırsızlık Bürosu ekipleri, görüntüleri inceleyerek Kerim İ. ve Kadir A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Çifte cinayetin zanlısı, 3'üncü cinayeti cezaevinde itiraf ettiÇifte cinayetin zanlısı, 3'üncü cinayeti cezaevinde itiraf etti
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıHatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.