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Komşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 14 yaşındaki P.Y., arkadaşlarıyla mahallede oyun oynayan Efe Ecer’in (7) ellerine kolonya döküp yaktı.

Komşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktı

AŞKALE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 14 yaşındaki P.Y., arkadaşlarıyla mahallede oyun oynayan Efe Ecer’in (7) ellerine kolonya döküp yaktı. Küçük Efe’nin ellerinde ikinci derece yanık oluşurken, P.Y.’nin dedesinin ellerini de kolonya dökerek yaktığı önü sürüldü.
Olay, 27 Haziran günü saat 20.00 sıralarında ilçenin Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. P.Y., mahallede oyun oynayan çocukların yanına gidip, elindeki kolonyayı onların ellerine döktü. Cebinden çakmağı çıkarıp yakmak isteyince, çocuklar bağırarak kaçıştı. P.Y., yakaladığı Efe Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe verdi. Elleri alev alan küçük Efe'yi gören mahalle sakinleri, yardıma koştu. Mahalleli, küçük çocuğun yanan ellerini söndürüp soğuk suya tuttu. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Ecer'in ikinci derece yanık oluşan ellerine pansuman yapılarak taburcu edildi.
Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan P.Y. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Suzan-Murat Ecer çiftinin 5 çocuğundan üçüncüsü olan İbrahim Polat İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Efe Ecer, yaşadığı kabus dolu anları şöyle anlattı:
"Arkadaşlarla mahallede oyun oynuyorduk. Yanımıza gelen P.Y. elindeki kolonyayı ellerimize döktü. Sonra cebinden çakmağı çıkarınca bizi yakacağını anladık ve kaçmaya başladık. Bu sırada beni kolumdan yakaladı. Bağırdıysam da çakmağı yakarak elimdeki kolonya tutuşturdu. Ben ellerim yanarak eve doğru koşmaya başladım. Sonra beni gören komşular elleriyle alevleri söndürüp soğuk suya soktular. Sonra annem gelip beni hastaneye götürdü. Canım çok yandı. Ellerim sarıldığı için su bardağını bile tutup su içemiyorum."
P.Y'nin aynı gün öz dedesinin ellerini de kolonya ile yaktığını iddia eden anne Suzan Ecer (32) ise, "Komşumuzun oğlu herkesin kabusu olmuş durumdu. Çocuklarımızı canlı canlı yakmak istemiş. Bu bir psikopatlıktır. Böyle bir şey olamaz. Elleri ile birlikte çocuğumun üzerindeki kıyafetler tutuşsa ölebilirdi. Bizim çocuklar gibi öz dedesinin ellerini de kolonya dökerek yakmış" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Komşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktıKomşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktıKomşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktıKomşunun oğlu, minik Efe'nin ellerine kolonya döküp yaktı

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