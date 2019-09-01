Komşunun şikayeti sonrası ortaya çıktı! Ev değil sanki cephanelik!

Alınan bilgiye göre; Ayvalık Polis Merkezine gelen S. B. (34) isimli şahıs, Ş.E.G. adlı komşusunun silahla sürekli ateş etmesinden şikayetçi oldu.

Bunu üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından şüpheli Ş. E. G.’nin (55) evinde yapılan aramada ikametin bahçe kısmında 15 adet kovan 9 adet kartuş 5 adet çekirdek bulundu.

Polisin ev içinde yaptığı aramada ise 4’ü ruhsatlı, 4’ü ruhsatsız 8 tüfek, ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet saçma atar havalı tabanca, 121 adet kuru sıkı ve 47 adet fişek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Olay sonrası firar eden Ş.E.G.’yi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi. (İHA)

