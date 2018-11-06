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Komşunun uzattığı eli tutarak intihardan vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde intihar edeceğini söyleyerek 3 katlı apartmanın çatısına çıkan M.B.

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde intihar edeceğini söyleyerek 3 katlı apartmanın çatısına çıkan M.B. (36), komşusunun uzattığı eli tutarak, intihardan vazgeçti.Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., saat 15.00 sıralarında ailesiyle tartışarak oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ailesinin ve çevredeki komşuların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın yanına M.B.'nin atlama ihtimaline karşılık Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından hava yastığı açıldı. Çatıdaki M.B., polis memuru ve komşuları tarafından yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Polis merkezine ve hastaneye gitmek istemiyorum. Artık polis ve doktor görmek istemiyorum. Adamlara da yazık. Hep benimle uğraşmak zorundalar mı, başka işleri yok mu diye konuşan M.B., bu güne kadar hep ailesi ne derse onu yapmaya çalıştığını iddia etti. Zaman zaman ayaklarını çatıdan sarkıtarak çevrede bulunanların korku dolu anlar yaşamasına sebep olan M.B. komşusunun verdiği sigarayı aldı. Bu sırada birçok defa ısrarla 'elini ver' diyen komşusunun uzattığı eli tutan M.B. çatıdan indirildi. M.B., kendisini kurtaran komşusu ve babasıyla birlikte ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Diğer taraftan ailesinin 8 sene öncesine kadar İstanbul'da yaşadığı M.B.'nin uyuşturucuya alıştırılması üzerine Manavgat'a taşındıkları öğrenildi. Baba M.B.'nin oğlunun uyuşturucudan kurtulması içim elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen, başarılı olamadığını kurtarmaya gelen ekiplere söylediği belirtildi.

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