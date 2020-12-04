HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu

Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu

04.12.2020 21:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde komşusunun balkonda yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların düşmesi sonucu evinde yangın çıkan şahsın beslediği 5 muhabbet telef oldu.Yangın akşam 20.00 sıralarında Derince Deniz Mahallesi Kamelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde komşusunun balkonda yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların düşmesi sonucu evinde yangın çıkan şahsın beslediği 5 muhabbet telef oldu.

Yangın akşam 20.00 sıralarında Derince Deniz Mahallesi Kamelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın üst katındaki balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, Selçuk Çayırlı’nın yaşadığı alt dairenin balkonunda bulunan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, balkon kısmından Çayırlı’nın muhabbet kuşu beslemek için kullandığı odaya sıçradı. Yangını fark eden Çayırlı’nın ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alevlerin sardığı odada Çayırlı’nın beslediği 5 muhabbet kuşu, dumandan boğularak telef olurken evde de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladıSon dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı: Yoğun bakımda torpil iddiaları gerçek dışı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da alışveriş yoğunluğu

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Kara Kuvvetler Komutanlığı'daki eylemlere ilişkin FETÖ davası 30 Aralık'ta görülecek

Kritik FETÖ davasının tarihi belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.