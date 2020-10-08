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Komşusu büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde büfecilik yapan bir kişi, komşusu tarafından bıçaklandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde büfecilik yapan bir kişi, komşusu tarafından bıçaklandı. Meydana gelen kavga ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana gelen olayda Ö.K., büfe işletmeciliği yapan K.P.’nın dükkanına geldi. Ö.K. ile K.P. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşu oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavga esnasında Ö.K,. yanında bulunan bıçakla K.P.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalan büfecinin yardımına çevredeki esnaflar koştu. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise olayın yaşandığı dükkanda inceleme yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kavga anını anlatan Hatice Turgut isimli vatandaş, “2 kişi dükkandan çıktı, birini diğerine vururken gördük. Sonrasında ise büfeci ağabey kanlar içerisinde yere yığıldı zaten, bizde yardımcı olmak istedik ve o esnada öbür kişi de kaçtı. Dükkanın içerisinde kavga etmişler” dedi.
Meydana gelen kavga ve bıçaklanma anı ise iş yeri içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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