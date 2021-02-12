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Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu

12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde komşusu ile arazi anlaşmazlığı çıkan Celal Çakmak bir evin çatısına çıkarak, benzinle kendini yakmak istedi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde komşusu ile arazi anlaşmazlığı çıkan Celal Çakmak bir evin çatısına çıkarak, benzinle kendini yakmak istedi. İtfaiye ve jandarma vatandaşı çatıda etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazide kazı çalışması başlatan Celal Çakmak isimli vatandaş, komşusunun şikayeti üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Yapılan ölçümler sonrası arazinin kendisine ait olmadığı ve arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, Celal Çakmak kendisini yakarak intihar etmek amacı ile arazinin içinde bulunan evin çatısına çıktı.
Bu arazinin anne ve babasından kendisine miras kaldığını iddia eden vatandaş, araziyi yıllardan beri kullandıklarını iddia etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen çatıdan inmeyen Çakmak, belediye yetkililerinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan’ın ikna çalışmasın ardından, konuşmak amacıyla yanına bir jandarmanın gelmesini kabul etti. Çatıya çıkan jandarma, konuşarak oyaladığı esnada arka taraftan yaklaşan itfaiye eri, Celal Çakmak’ın üzerine atladı. Bu esnada elindeki benzini üzerine döken vatandaş çakmağı çıkarmak için büyük mücadele verdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesinin ardından tamamen etkisiz hale getirilen Çakmak, daha sonra çatıdan indirildi.
Sağlık kontrolü amacı ile ambulansa götürülen vatandaşın çatıdan indikten sonra ilk isteği ise maske oldu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakmak daha sonra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile telefonda görüştü. Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan vatandaş, daha sonra serbest bırakıldı.

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