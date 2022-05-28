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  4. Komşusu itiraf etti! Şüpheli ölüm aydınlatıldı: Matkabı çalıştırınca...

Komşusu itiraf etti! Şüpheli ölüm aydınlatıldı: Matkabı çalıştırınca...

28.05.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan bir kişinin ölümünün arkasından "gürültü cinayeti" çıktı. 73 yaşındaki Remzi Şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Tunç'un, yabancı uyruklu komşusunu gürültü nedeniyle uyardığı, ardından ise komşusu tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Komşusu itiraf etti! Şüpheli ölüm aydınlatıldı: Matkabı çalıştırınca...

İstanbul Beylikdüzü’nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç’un ölümü cinayet çıktı. Tunç’u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç’un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girmişti. Eve giren şahıs, Remzi Tunç’un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayı araştıran polis, Tunç’u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.

MATKAP SESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç’u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Beylikdüzü
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