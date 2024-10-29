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  4. Komşusu kapısının önünü adeta çöplüğe çevirdi! Çaresiz kalan adam dairenin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdı

Komşusu kapısının önünü adeta çöplüğe çevirdi! Çaresiz kalan adam dairenin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdı

29.10.2024 17:34
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 17:34
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‘Gürültü yapıyorsunuz' gerekçesiyle 400 defa polise şikayet eden komşudan şaşkınlık yaratan olay! Alt kat komşuları tarafından tacize uğradıklarını belirten adam, kapılarına evde olmasalar bile gürültü yaptıkları şikayetiyle polis geldiğini bununla da yetinmeyen alt kat komşusunun evlerinin önüne çöp attığını dile getirdi. Çare olarak dairenin giriş kapısına güvenlik kamerası taktıran aile, alt komşusunun yaptıklarını kayda aldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi.

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2 YILDA 400 ŞİKAYET

2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. (60) isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşınsa da sonuç alınamadı.

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"BİZ EVDE YOKKEN GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİ DOLAYISIYLA POLİS GELMİŞ"

İnşaat işinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Samet Zengin (35), yaklaşık 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu, bir süredir de apartmanın yöneticisi olduğunu söyledi. Zengin, “2 yıl boyunca 400'ün üzerinde kapıma ‘ses şikayeti var' diye asılsız ihbar aracılığı ile polis geldi. Birçoğunda ben evde yoktum, hatta evde kimse olmadığında da geldiler. Bir keresinde 3 ay köyde olduğumuz zamanda da polisler gelmiş, bunu komşularım söyledi. Bu durumu kadının eşi ile konuştum ancak eşi ‘eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor' dedi. Alttan almamızı ve idare etmemizi istedi. Biz alttan aldık, polisin gelip gitmelerini de dert etmedik ancak sonrasında kapıma yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Polis ekiplerine şikayette bulundum ancak sonuç elde edemedim” dedi.

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“ELİNE NE GEÇERSE KAPIMIZA ATIYOR”

Kadının eşi ile konuştuğunu ancak, durumdan şikayetçi olsa da sonuç alamadığını ifade eden Zengin, “En sonunda bir süre önce dairemin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdım, videoları çekmeye başladık, bunları da sosyal medya platformlarında paylaştım. Görüntülerde de görüldüğü üzere fındık kabuğu, çay çöpü, mandalina kabuğu, taş, patates yani eline ne geçerse atıyor. Bazen balkonundan bizim balkonumuza atıyor. Her türlü bize zarar vermeye çalışıyor. Binada çocuklarımızı da rahatsız etti” diye konuştu.

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“ÇOCUKLARIMI RAHATSIZ EDİYOR”

Kendisinin apartman yöneticisi olduğunu, daire sakinlerinden imza toplandığını ancak bir sonuç alamadığını kaydeden Zengin, evine bu süreçte misafir gelmediğini de ileri sürerek, “Yaklaşık 2 yıldır 1-2 defa misafir ancak gelmiştir. Sürekli polis gelip gittiği için insanlar da çekiniyorlar. Ben kendim apartman yöneticisiyim, kendisi için imza da topladık ancak henüz bir sonuç elde edemedim. Kendisi eşim ve benden uzaklaştırma kararı aldı, nasıl aldığını da bilmiyoruz, kendisine hiçbir şekilde zarar vermedik. Lakin ben kapıma pislikler atılmasına, çocuklarım rahatsız edilmesine rağmen şahıstan uzaklaştırma kararı alamadım. Yaklaşık 10 defa adliyeye gittim, başvuruda bulundum ancak henüz sonuç elde edemedim” şeklinde konuştu.
Öte yandan alt komşu G.A. zile basılmasına rağmen kapıyı açmadı.

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(İHA)

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Ordu çöp komşu
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