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Komşusu, Sena'nın gebe olan terapi köpeğini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

BURSA'da Mustafa Ö., komşularının kızı 10 yaşındaki Sena Aylar'ın terapisi için alınan Dogo Argentino cinsi gebe köpeği 'Mandalina'yı tüfekle vurarak öldürdü.

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mustafa Ö., komşularının kızı 10 yaşındaki Sena Aylar'ın terapisi için alınan Dogo Argentino cinsi gebe köpeği 'Mandalina'yı tüfekle vurarak öldürdü. Hacı Ali Aylar, 'Mandalina'nın öldüğünü kızı Sena'ya henüz söyleyemediğini belirtti. ​Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Hacı Ali Aylar, kızı Sena'nın psikolojik tedavisi için 7 yıl önce alıp, besledikleri Dogo Argentino cinsi köpekleri, 'Mandalina'nın vurulduğunu gördü. Can çekişen gebe köpek, kısa süre sonra telef oldu. Köpeğin karşı komşusu Mustafa Ö. tarafından vurulduğunu öğrenen Haci Ali Aylar, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Mustafa Ö., rahatsız olup vurduğunu söyledi. Mustafa Ö.'nün, bugün de savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı belirtildi. 'KIZIMIN TERAPİSİ İÇİN ALMIŞTIK’ 'Mandalina'nın kızının köpeği olduğunu belirten Hacı Ali Aylar, "Kızım astım hastasıydı. Psikolog evcil hayvan almamızı önerdiğinde 'Mandalina'yı almıştık. Aldığımızda henüz 35- 40 günlüktü. Kızımla beraber büyüdüler. Kızımın psikoloji düzeldi. Dün saat 06.00'da vurmuşlar. Ben gördüğümde can çekişiyordu. Veterinere yetiştiremeden öldü. Gebeydi. Çok uysal bir hayvandı. Çocuklara karşı çok sevecendi, zaten bebeklerle, çocuklarla büyüdü. Bugüne kadar kimsenin şikayet ettiğini görmemiştik. Mandalina öldürüleli 2 gün oldu. Hala kızıma söyleyemedim. En çok üzücü kısmı da bu. İlk karşılaştığımda yıkıldım. İlk düşündüğüm şey 'Kızıma ne diyeceğim?' oldu. Köpeğini görmek istediğini söyledi. 'Çok işim var' diyerek kızımı geçiştirmek zorunda kaldım. 18 yaşındaki oğlum bile dün oturdu, hüngür hüngür ağladı" dedi. 'VURANIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM' Köpeği vuranın en ağır cezayı almasını istediğini vurgulayan Aylar, "Komşumuz vurdu. 'Rahatsız oldum, vurdum' dedi. Havlamasından rahatsız olmuş. Kendileri de daha önce burada köpek, koyun gibi hayvanlar baktılar. Biz hiç şikayet etmemiştik. Onlar da bana gelip hiç 'Rahatsız oluyoruz' demedi. İnsanlar onlara hayvan gözüyle bakıyor, ama o bizim canımızdı. Çocuklarımız onu elleriyle besliyorlardı. Kimseye bir zararı olmamıştı. En ağır cezayı almasını isterim" diye konuştu.

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