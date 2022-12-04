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Komşusuna "Benim hayatım tehlikede" demiş! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ekmek bıçağını 20 kez sapladı

04.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da dün gece yarısı korkunç bir cinayet gerçekleşti. Eşi A. Ç. tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde 20 kez bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Çelikok'un (30) komşusunun anlattığına göre A. Ç. ayrı yaşadığı eşinin evine gelip rahatsızlık veriyor, sürekli polisler geliyordu. Vasfiye Çelikok komşusuna eşi hakkında "Ben onu asla eve almam, benim hayatım tehlikede" dedikten sonra öldürüldü. Katil A. Ç. gözaltına alınırken 5 yaşındaki çocuk ise koruma altına alındı.

Komşusuna "Benim hayatım tehlikede" demiş! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ekmek bıçağını 20 kez sapladı

Olay, saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Çelikok, gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok’un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok evin salonunda tartışmaya başladı.

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EKMEK BIÇAĞINI 20 KEZ SAPLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok’un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi.

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AĞABEYİNİN EVİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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"ADAM SÜREKLİ GELİP RAHATSIZ EDİYORDU"

Aslan Çelikok’un eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk şöyle konuştu:

“Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu.

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"BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRECEKTİ, BİZ KURTARDIK"

Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu.

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"HAYATIM TEHLİKEDE"

Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam, benim hayatım tehlikede’ dedi.”

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(DHA)

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