Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, altyapı çalışmalarının sürdüğü Aşağı Mahalle Minareli Cami Sokak'ta meydana geldi. Asiye Çetin, tansiyonunu ölçtürmek için komşularının evine gitmek istedi. Baston yardımıyla yürüyebilen Çetin, üzeri açık bırakılan, yaklaşık yarım metre derinliğindeki rögara düşerek başından ve ellerinden yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Çetin, bağırarak yardım istedi ancak sesini duyuramadı. 30 dakika çaresizce yardım bekleyen Çetin'i, köpeklerini beslemek için dışarı çıkan komşusu Celalettin Tezel ve Taner Cem Tezel buldu. Yardıma koşan komşuları, yaşlı kadını dışarı çıkardı. Çetin, daha sonra ambulansla, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) altyapı çalışmalarını taşeron bir firmaya yaptırdığı, olayın ardından açık bırakılan rögarın kapatıldığı belirtildi. Çetin'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.