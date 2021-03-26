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Komşusuna gitti, evi alev alev yandı

26.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahsın evi, komşusuna gitmek için dışarı çıktıktan sonra alev alev yandı.Olay, saat 21.15 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahsın evi, komşusuna gitmek için dışarı çıktıktan sonra alev alev yandı.
Olay, saat 21.15 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlayan Gökhan Güler, kiracı olarak kaldığı evden akşam saatlerinde komşusuna gitmek üzere dışarı çıktı. Güler’in çıktığı evden bir süre sonra dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, alevlere teslim olan evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Komşusuna gitmek için evden çıktığında evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Gökhan Güler, Adana’dan Kocaeli’ne kağıt toplamak için geldiğini ve küle dönen evi için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

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