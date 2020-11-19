Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı

Bakırköy’de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman’ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık baba ve oğullarının 3 yıl 4 ay hapsine karar verdi.

Bakırköy’de 12 Aralık 2019’da İskender Karaduman, alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman’ı darp etmişti. Sanık baba ve 2 oğlunun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı bir tarafın tamamen iyi, bir tarafın ise kötü olduğu bir portre çizildiğini söyleyerek, “İlk haksız eylemin müvekkillerden gelmediği açıktır. Müvekkillerimizin beraatını talep ederiz” şeklinde konuştu.

3 yıl 4 ay hapis kararı

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Okan Şenyüzlü, Ali Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü’nün ‘gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanıkların ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ suçlarından ise adli para cezasına çarptırılmalarına hükmedildi ancak ceza ertelendi.