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Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı

19.11.2020 13:35 | Son Güncelleme:
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Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı

Bakırköy’de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman’ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı.

Bakırköy’de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman’ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık baba ve oğullarının 3 yıl 4 ay hapsine karar verdi.
Bakırköy’de 12 Aralık 2019’da İskender Karaduman, alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman’ı darp etmişti. Sanık baba ve 2 oğlunun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı bir tarafın tamamen iyi, bir tarafın ise kötü olduğu bir portre çizildiğini söyleyerek, “İlk haksız eylemin müvekkillerden gelmediği açıktır. Müvekkillerimizin beraatını talep ederiz” şeklinde konuştu.

3 yıl 4 ay hapis kararı
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Okan Şenyüzlü, Ali Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü’nün ‘gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanıkların ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ suçlarından ise adli para cezasına çarptırılmalarına hükmedildi ancak ceza ertelendi.

“Müvekkilim çok sıkıntılı bir süreç geçirmiştir”
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Ömer Öncü, aralarında husumet olmadan müvekkilinin darp edildiğini söyleyerek, “Müvekkilim eşi ve çocukları ile birlikte çok sıkıntılı bir süreç geçirmiştir. Psikolojik tedavi görmüştür. Hayatlarının normale dönmesi zaman alacak olsa da mahkemenin verdiği karar bir nebze de olsa müvekkilleri rahatlatmıştır. Mahkeme 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Diğer suçlardan ise adli para cezasına hükmetti” şeklinde konuştu.

“Korku içerisindeyim”
Müşteki İskender Karaduman ise olay anında eşinin ve çocuklarının da evde olduğunu anlatarak, “Biz gerçekten çok kötü günler atlattık. Eşim psikolojik tedavi gördü hala ilaçlar kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık çocuklarım hala eve gelmek istemiyorlar bir korku söz konusu sanki bu olay tekrar gerçekleşecekmiş gibi. Bu süreci atlatmak zor olacak tabii kolay bir süreç değil. Hala dışarıda dolaşıyor olmaları bizi üzmekte. Karar bizim için bir nebze rahatlattı ama sonuç olarak hala dışarıdalar. Ben korku içerisindeyim” dedi.

Olayın geçmişi
Bakırköy’de 12 Aralık 2019’da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman’ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasında karar açıklandı

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