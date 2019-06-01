Komşusuna taş ve baltayla saldıran şüpheli tutuklandı

Denizli’de komşusunu balta ve taşla darp ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesinde yaşayan Sevcan Yalman (50), iddiaya göre bahçesinde işçisiyle birlikte odun kestiği sırada sesten rahatsız olan komşusu İsmail İ. tarafından darp edildi. Yine iddiaya göre, komşusuyla tartışan İsmail İ., Yalman ve işçisine cam şişe ve taş attı, ardından bahçeye inerek Yalman’ın başına taşla vurup, balta ile dövdü. Yaşanan olay üzerine İsmail İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan İsmail İ., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İsmail İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

