Komşusunu av tüfeğiyle öldürüp, teslim oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Abdil Çetiner (62) tartıştığı komşusu Hidayet Adak'ı (58) av tüfeğiyle göğsünden vurup öldürdü. Abdil Çetiner daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan Abdil Çetiner ile komşusu Hidayet Adak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Abdil Çetiner evden av tüfeğini alarak, yeniden Adak'ın evine gitti. Adak'ın bahçesinde devam eden tartışma sırasında Çetiner, av tüfeğiyle komşusunu vurdu. Göğüs bölgesinden vurulan Hidayet Adak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hidayet Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Abdil Çetiner ise tüfeğiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

